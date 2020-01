Lakers and Tigers chosen among the best of Missouri as Camdenton coach Jeff Shore receives Class 4 Coach of the Year Honors

CLASS 4 FIRST TEAM

Offense

QB: Paxton DeLaurent, Camdenton, Sr., 6-5, 185

AP: Cam'Ron McCoy, St. Mary's, Sr., 6-1, 170

RB: Eathen Dinwiddie, Bolivar, Sr., 6-2, 190

RB: Terrell Kabala, Webb City, Sr., 6-1, 205

RB: Brayden Lidgard, West Plains, Sr., 5-10, 165

R/E: Kevin Coleman, St. Mary's, Soph., 5-10, 170

R/E: Cooper Ezard, Camdenton, Jr., 6-2, 195

R/E: Dayton Mitchell, Platte County, Jr., 5-11, 180

OL: William Franks, McCluer, Sr., 6-4, 310

OL: Mason DeVasure, Lebanon, Sr., 6-1, 250

OL: Grant Goltra, Webb City, Jr., 6-3, 265

OL: Zetthew Meister, Webb City, Jr., 6-2, 250

OL: Breyden Haight, Excelsior Springs, Sr., 6-1, 215

K: Vito Calvaruso, Helias, Sr., 6-2, 175

Defense

DL: Trent Thompson, Webb City, Sr., 6-3, 235

DL: Justice Akinmoladun, Grandview, Sr., 6-0, 265

DL: Garret Watson, Platte County, Sr., 6-3, 240

DE Torre McMiller, McCluer, Sr., 6-3, 235

LB: Brock Jones, Ladue, Sr., 6-1, 200

LB: Gabe Harmon, Platte County, Sr., 5-11, 195

LB: Ryan Maasen, Camdenton, Sr., 6-0, 185

LB: Sergio Perez, Webb City, Sr., 5-9, 195

DB: Timmy Muxo, St. Mary's, Sr., 5-9, 185

DB: Treghan Parker, Webb City, Jr., 6-0, 185

DB: Jed Brandon, Willard, Sr., 6-1, 195

DB: Trent Rueckert, Platte County, Sr., 5-11, 185

P: Cameron Roberts, Parkway Central, Sr., 6-4, 195

Coach of the Year: Jeff Shore, Camdenton

CLASS 4 SECOND TEAM

Offense

QB: Chris Ruhnke, Platte County, Jr., 6-2, 185

AP: Royce Harris, Farmington, Sr., 5-8, 190

RB: Damien French, Hannibal, Jr., 6-1, 195

RB: Devrin Weathers, Webb City, Jr., 6-1, 180

RB: Jace Reynolds, Harrisonville, Soph., 5-8, 175

R/E: Mason Player, Ladue, Sr., 5-11, 165

R/E: Noah Copeland, Kirksville, Jr., 6-4, 200

R/E: Gary Clinton, Webb City, Jr., 6-3, 225

OL: Luke Bernstein, MICDS, Sr., 6-5, 250

OL: Caleb Allen, Hannibal, Sr., 6-2, 265

OL: Maximus McCree, Grandview, Sr., 6-6, 270

OL: Cooper Berry, Warrensburg, Jr., 6-5, 235

OL: Bennie Anderson, Westminster Christian, Sr., 6-3, 273

K: Luke Galbreath, Camdenton, Sr., 5-10, 165

Defense

DL: Rothman Harris, Farmington, Sr., 5-11, 195

DL: Jelani Davis, Ladue, Sr., 6-2, 275

DL: Cort Petty, Camdenton, Sr., 6-3, 235

DE Sam Cook, Neosho, Sr., 6-4, 205

LB: Ruben Lenker, Webb City, Sr., 6-0, 175

LB: Titus Seley, West Plains, Jr., 5-9, 210

LB: Ben Adelsberger, Liberty (Wentzville), Sr., 5-10, 205

LB: Jermaine Hamilton-Jordan, Lincoln College Prep, Jr., 6-1, 190

DB: Kenyatta Anderson, Ladue, Sr., 6-0, 173

DB: Luke Linden, Liberty (Wentzville), Jr., 5-9, 160

DB: Griffin Buschjost, Helias, Sr., 6-0, 170

DB: Raevon Carter, Raytown South, Sr., 6-2, 180

P: Kael Krause, Farmington, Jr., 5-10, 190

CLASS 2 FIRST TEAM

Offense

QB: Brian Brown, Lutheran North, Soph., 6-0, 160

AP: Blake Gordon, Lathrop, Sr., 5-11, 175

RB: Caleb Lapsley, Clark County, Sr., 5-9, 160

RB: Keenan Batsell, Monroe City, Sr., 6-0, 205

RB: Tyler Paul, Lathrop, Sr., 5-11, 165

R/E: Joe Panagos, Scott City, Sr., 6-2, 195

R/E: Jordan Smith, Lutheran North, Sr., 5-10, 170

R/E: Luther Burden III, Cardinal Ritter, Soph., 6-1, 185

OL: Ryan Merriweather, Lutheran North, Sr., 6-0, 270

OL: Connor O'Neal, Lamar, Sr., 6-6, 320

OL: Caden Phillips, Macon, Sr., 6-6, 300

OL: Drake Chisam, Lathrop, Sr., 6-3, 265

OL: Jackson Bram, Maryville, Sr., 6-4, 225

K: Jackson Gentzell, Lathrop, Soph., 6-1, 160

Defense

DL: Trevor Bodine, Centralia, Sr., 6-2, 215

DL: Tallon Noland, Maryville, Sr., 6-2, 215

DL: Travion Ford, Lutheran North, Jr., 6-4, 220

DL: Darin Oplotnik, Fair Grove, Sr., 6-1, 225

LB: Itayvion Brown, Lutheran North, Sr., 6-5, 225

LB: Kayden Myers, Ava, Sr., 6-0, 210

LB: Antonio Doyle, Lutheran North, Sr., 6-4, 225

LB: Mason Gash, Lafayette County, Sr., 6-0, 190

DB: Cameron Griffin, Lutheran North, Sr., 6-2, 175

DB: Aubrey Parker, Lutheran North, Sr., 5-10, 180

DB: Tate Olgesby, Maryville, Sr., 6-1, 180

DB: Chris Moore, Lathrop, Sr., 6-5, 180

P: Jake Freidel, Centralia, Sr., 6-1, 185

Coach of the Year: Carl Reed, Lutheran North

CLASS 2 SECOND TEAM

Offense

QB: Nate Swofford, Ava, Sr., 5-11, 165

AP: Coby Williams, Versailles, Sr., 6-0, 170

RB: Jimmy May, Scott City, Sr., 5-5, 155

RB: Ali Wells, Lutheran North, Soph., 5-10, 165

RB: Cooper Crane, Hallsville, Sr., 6-1, 185

R/E: Cole Gilpin, Fair Grove, Sr., 6-4, 200

R/E: Dallas Waller, Versailles, Sr., 6-3, 180

R/E: Kalin Black, O’Fallon Christian, Jr., 6-2, 185

OL: Hunter King, Centralia, Sr., 6-1, 225

OL: Trevor Schorr, Clark County, Sr., 5-10, 240

OL: Xavier Ortiz, Knob Knoster, Jr., 6-5, 270

OL: Michael Jordan, Lafayette County, Sr., 6-4, 310

OL: Dillon Larson, Lawson, Sr., 6-1, 290

K: Kyzer Gann-Vega, Lafayette County, Soph., 6-0, 140

Defense

DL: Juan Juarez, Lamar, Sr., 6-0, 260

DL: Weston King, Palmyra, Jr., 6-2, 225

DL: Zeke Oppriecht, Summit Christian Academy, Sr., 6-1, 250

DL: Colton Nichols, Lathrop, Sr., 6-3, 220

LB: Josh Bray, Ava, Sr., 5-9, 160

LB: Blake Heuer, O’Fallon Christian, Sr., 5-10, 185

LB: Trent Gleeson, Hermann, Sr., 5-11, 205

LB: Tanner Dalinghaus, Lathrop, Sr., 5-11, 175

DB: JD Bishop, Lamar, Sr., 6-2, 190

DB: Jermaine Alexander, Caruthersville, Sr., 5-9, 180

DB: Rico Singleton, Lift For Life Academy, Jr., 6-0, 180

DB: Cooper Hinkle, Palmyra, Sr., 5-10, 170

P: Jaris Acklin, Mountain View-Liberty, Sr., 6-2, 170